Giovane escursionista disperso. Attivati vigili del fuoco e Saer

Un escursionista si è disperso nel tardo pomeriggio di ieri sul crinale. Il giovane, non riuscendo più a trovare la strada di ritorno complice anche la neve che ha fatto perdere riferimenti sul sentiero, ha lanciato l’allarme col calar del buio, nella zona dei Ghiaccioni, nei pressi del passo di Pietra Tagliata. Subito si è messa in moto la macchina organizzativa per il recupero del disperso da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della stazione Monte Cusna. Il ragazzo è stato individuato e localizzato geograficamente. Gli è stato detto di rimanere fisso in quel punto e di attendere l’arrivo dei soccorritori che comunque hanno mantenuto un costante contatto via telefono col giovane. Al 118 – che ha comunque inviato a valle un’ambulanza e un’automedica – è stato comunicato che il disperso si trova in buone condizioni fisiche, senza ferite o problematiche particolari, ma solamente infreddolito dalle rigide temperature che all’avvicinarsi della notte calano ancor più vertiginosamente. Le operazioni dei soccorritori – armati di ciaspole e mezzi speciali ad hoc per la neve – non sono stato comunque rese semplici per i centimetri di coltre bianca caduti nei giorni scorsi.