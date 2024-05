Giovani-aziende, ecco lo Young Day

Si apre un’opportunità per i giovani. Via agli incontri di orientamento dedicati a tutti gli under 35 in cerca di occupazione. La città si prepara ad accogliere un evento dedicato a chi è in cerca di nuove opportunità lavorative. Si tratta dello Young Day, evento promosso dal Centro per l’Impiego in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, che offre una giornata di orientamento e di incontro tra aziende e papabili candidati.

L’evento si terrà il 7 maggio presso il Tecnopolo Piazzale Europa 1 a partire dalle 14,30. Lo Young ER Job Day ha l’obiettivo di fornire ai giovani sotto i 35 anni di età: strumenti, conoscenze e occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro.

Durante l’evento, i partecipanti avranno infatti l’opportunità di: raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro e formazione disponibili ed essere assistiti dagli operatori del Centro Impiego nell’utilizzo degli strumenti più efficaci per la ricerca di lavoro.

Potranno inoltre conoscere i profili maggiormente ricercati dalle aziende partecipanti, effettuare colloqui con quelle di maggior interesse e consegnare loro il proprio Curriculum.

La partecipazione all’evento è aperta a tutte le persone alla ricerca di opportunità di lavoro e formazione, ma è necessario registrarsi preventivamente compilando il modulo disponibile solo online.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la locandina dell’evento, visita la sezione dedicata agli appuntamenti https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti