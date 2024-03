Giovani che aiutano i giovani. Nasce lo spazio "Fly to new zone"

Lo spazio giovani Fly zone – ospitato all’interno dell’Oratorio Don Bosco – luogo dedicato all’aggregazione dei giovani dai 14 anni, si arricchisce con nuove attività e iniziative grazie al progetto "Fly to new zone". Oltre a rinforzare le azioni già avviate in questi anni (tra cui l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica), sarà uno spazio di progettazione aperto e libero per i ragazzi del quartiere di Santa Croce e della città. Le azioni progettuali si svilupperanno per i prossimi tre anni e mezzo, grazie ad un finanziamento messo a disposizione da "Con I Bambini" pari a 750.000 euro, che consentiranno anche alcuni interventi di miglioramento e ampliamento dello stesso spazio. A questa somma si aggiungono 80mila euro di cofinanziamento da parte del Comune di Reggio e degli altri soggetti coinvolti, per un totale complessivo di 830.000 euro di risorse. Il progetto infatti – selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – è promosso dall’Amministrazione e dalla coop sociale "San Giovanni Bosco", che dal 2021 gestisce lo spazio in convenzione con il Servizio Officina Educativa_Partecipazione giovanile e benessere. L’iniziativa – di cui è capofila la coop – si avvale di una rete di partner e di collaborazioni attive sul territorio: il Comune attraverso Officina Educativa e le altre coop "Accento", "Papa Giovanni XXIII", il Csi, Officina Futuro Fondazione w-Group; le scuole superiori Matilde di Canossa, Pascal, Secchi e Galilei. Il progetto, fin dalle prime fasi, ha avuto anche il supporto e la disponibilità della Diocesi, cui appartiene l’oratorio. "Fly to new zone" è stato presentato dall’assessora Raffaella Curioni, dalla vicepresidente della San Giovanni Bosco Emanuela Gallingani e da Anna Claudia Pollina, della Fondazione Con i Bambini. "In questi 10 anni – ha detto Raffaella Curioni – abbiamo lavorato con una missione precisa: valorizzare il protagonismo dei giovani sia all’interno della scuola sia nei quartieri". Nella realizzazione di queste attività sarà fondamentale la relazione con il quartiere. Verrà dunque attivato un gruppo di ‘custodi di comunità’: giovani che si occuperanno della lettura dei bisogni dei coetanei nel territorio di Santa Croce e che favorirà iniziative ed eventi.

Stella Bonfrisco