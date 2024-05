Giovani e lavoro, se ne discute domani sera

"Non voglio lavorare così" è il titolo del secondo incontro di approfondimento su temi di attualità di una rassegna ideato e organizzato dalla Felinese, bocciodromo e Centro sociale di Felina. L’incontro di domani parte dalla domanda anche un po’ provocatoria e cioè ’Davvero i giovani non hanno voglia di lavorare?’ Ne deriverà un confronto articolato su giovani e lavoro, uno degli argomenti più caldo e dibattuto di questi anni. Appuntamento domani alle 20.30, alla Cooperativa Parco Tegge di Felina. La collaborazione fra queste due solide realtà del territorio nasce dall’unione di intenti e interessi sul tema giovani e futuro che si riallaccia, in prospettiva, ai temi del Tegge Festival che si terrà il primo weekend di ottobre. L’incontro prevede un’apericena dalle 19 (gradita la prenotazione allo 0522-814964) e l’intervento dei relatori dalle 20.30. Matteo Formaciari, formatore Impact Hub Reggio Emilia, insieme alla moderazione dello psicologo Massimiliano Anzivino, approfondiranno in modo interattivo le trasformazioni del mercato del lavoro e condivideranno alcune ipotesi: sfide demografiche, percorsi di studio, modelli educativi, mobilità internazionale, incentivi all’autonomia possono aiutarci a comprendere meglio il diverso rapporto delle nuove generazioni con il lavoro. Si approfondirà co-working, smart working e start up digitali, ormai sempre più consolidate tendenze del mondo produttivo.

s. b.