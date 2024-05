Giovanissimi a lezione di sicurezza stradale. Simulazioni di incidenti e comportamenti da tenere

Si è rinnovato l’appuntamento con la sicurezza stradale tra i giovanissimi, grazie a un progetto che coinvolge in modo diretto anche gli studenti dell’istituto scolastico Italo Calvino di Fabbrico e Rolo, insieme agli operatori della Croce rossa locale e alla polizia locale della Pianura reggiana, insieme ad Avis e alle locali amministrazioni comunali. Vengono proposte sopratutto simulazioni pratiche, che dimostrano quali possono essere gli effetti di disattenzioni o imprudenza, capaci di provocare incidenti stradali. Coinvolti nel progetto anche i bambini e gli educatori della scuola d’infanzia parrocchiale Don Borghi. Perché è importante far sapere ai bambini, già in tenera età, quali sono i comportamenti da tenere quando si è sulla strada: a piedi, in bici o con qualunque altro veicolo. Gli stessi giovanissimi sono stati protagonisti delle simulazioni di incidenti, nel ruolo di conducenti e di pazienti soccorsi dagli operatori di Croce rossa e dalla polizia locale. Già in passato simili iniziative sono state proposte con pieno successo nelle scuole di Fabbrico e di Rolo, con utili lezioni di educazione stradale destinate ai più giovani.