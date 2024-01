Girava in auto con i cutter, martelli e coltello

Viaggiava sull’auto con tre cutter, un coltello e due martelli: un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Scandiano (foto). I militari dell’Arma hanno fermato un’auto in via Bosco per un controllo stradale. Il conducente 42enne, residente in un comune della bassa reggiana, durante le procedure di identificazione ha manifestato un atteggiamento sospetto. I carabinieri hanno quindi approfondito le verifiche all’interno della macchina scoprendo la presenza di armi bianche tra cui tre cutter lunghi circa 20 centimetri, un coltello lungo 15 centimetri di cui 7 circa di lama, un martello con impugnatura in gomma lungo 29 centimetri e un martello con impugnatura in legno lungo 32 centimetri.

E’ poi emerso, dopo ulteriori controlli da parte dei militari, che il 42enne era gravato dall’avviso orale, emesso dal questore di Reggio con il divieto assoluto di possedere armi o strumenti con capacità offensive di qualsiasi genere.

L’automobilista non aveva con sé la patente di guida. Inevitabili i provvedimenti nei suoi confronti. L’uomo è stato accompagnato in caserma ed è stato denunciato alla Procura di reggiana con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere e violazione delle prescrizioni alla misura dell’avviso orale. Il 42enne è finito nei guai nel pomeriggio di sabato verso le 16. I carabinieri hanno sequestrato i tre cutter, un coltello e due martelli.

m. b.