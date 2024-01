Girma si accende, Gondo letale alla prima occasione

BARDI 6,5. Reattivo su Gabrielloni all’11’, mentre sulle altre conclusioni ravvicinate non può nulla.

SAMPIRISI 6. Inizia la partita in maniera un po’ svagata, perdendosi Gabrielloni in un paio d’occasioni. Cresce col passare dei minuti ed è bravo ad accorciare anche in avanti. Fa ammonire Chajia.

SZYMINSKI 6. Schierato da centrale nella difesa a tre, soffre parecchio Cutrone che lo fa secco in occasione del secondo gol. Un appoggio sbagliato al 91’ che poteva costare caro. Sufficienza stiracchiata, ma ha il merito di non affondare mai contro avversari di livello.

MARCANDALLI 6,5. Viene beffato di testa da Gabrielloni in occasione del pareggio, ma la sua partita nel complesso è di spessore. Recupera anche la palla che Girma trasforma nel 2 a 2.

PORTANOVA 6. La sua duttilità rischia di diventare una gabbia, nel senso che si sacrifica spesso in posizioni del campo in cui non riesce a sprigionare la qualità che possiede. In questo caso esterno a tutta fascia, a destra. Ammonito, sarà squalificato a Bari (dal 21’ st Melegoni 6: entra con lo spirito giusto anche se questa volta non fa magie).

KABASHI 6,5. 1°tempo con qualche imprecisione di troppo, nel 2°cresce tantissimo in fase di interdizione e i suoi cingoli si sentono.

CIGARINI 6,5. Letteralmente dominante per oltre un’ora, poi cala e deve amministrare il giallo che purtroppo gli farà saltare la prossima. La storia però è sempre la stessa: con lui in campo la Reggiana gioca meglio, perché fa viaggiare la palla con un tocco in meno e crea superiorità. Proprio come in occasione del primo gol, quando innesca Antiste che poi fa l’assist a Gondo. Professore (dal 42’ st Crnigoj sv).

PIERAGNOLO 6. Tanta applicazione e tanta corsa, ma poca precisione in fase di costruzione (Dal 1’ st Pajac 6,5: entra benissimo, proponendo cross affilati e passaggi precisi. Avanti così).

ANTISTE 6,5. In settimana aveva dichiarato di sentirsi più un trequartista che un attaccante puro. Lo dimostra con la palla perfetta per Gondo, un cioccolatino solo da scartare. Prima e dopo non combina granchè, ma quello è un passaggio determinante (dal 21’ st Varela 6: Semper gli nega il gol con un gran riflesso).

GIRMA 7. Quando si accende sono dolori per gli avversari. Fa ammonire Cassandro e realizza la stoccata del pareggio. La Reggiana lo ha blindato, Nesta se lo coccola e il prezzo del cartellino sale. Quinto gol in campionato, peccato per il giallo che gli costerà la squalifica (dal 42’ st Libutti sv).

GONDO 6,5. Letale alla prima occasione, quando è bravo a controllare e bruciare Semper. Anche per lui è il 5° centro in campionato, ma al di là di questo, la sua presenza è fondamentale per l’equilibrio di squadra.

Francesco Pioppi