Giuliana Reggio tentata. Alleanza Civica la vorrebbe come candidata sindaco

Due giorni per decidere se e con chi stare. Giuliana Reggio, caparbia madre battagliera di Jessica Filianti, la prima vittima di un brutale femminicidio diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, potrebbe decidere di scendere in politica. Ma per ora non ci sono certezze, nemmeno per quel che riguarda il posizionamento.

Alla Reggio sono infatti arrivate due diverse proposte nelle settimane scorse. Da una parte il candidato sindaco Giovanni Tarquini del centrodestra le ha chiesto di entrare a far parte della sua lista civica, che guiderà la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Dall’altra però Alleanza Civica, che fa parte di quella stessa coalizione, presenterà una sua lista elettorale al cui vertice vorrebbe proprio lei come candidata sindaco. Il rapporto tra Alleanza Civica e Giuliana Reggio è di antica data. Basti ricordare che fu proprio il gruppo guidato allora da Cinzia Rubertelli a proporre l’intitolazione del parco a Jessica Filianti, tra via Matteotti, via Zucchi e via Terrachini, nei pressi del luogo dove la 17enne fu barbaramente uccisa nel 1996 dal suo ex fidanzato. In virtù di questo rapporto speciale, la sua scelta potrebbe ricadere proprio sulla lista di Alleanza Civica.