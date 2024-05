Giullari e fiaccole, il paese torna all’anno 1111

Giullari e cornamuse, popolani e nobili e, seduti al centro dei tavoli del grande banchetto illuminato da fiaccole, Matilde di Canossa ed Enrico V alias gli attori Enrica Guidi e Alessandro Marverti.

Si è aperta così venerdì sul sagrato della chiesa di Sant’Antonino, con le celebrazioni della Notte del Volgo, la 58esima edizione del Corteo storico matildico.

Ieri, nonostante la concorrenza del concertone degli AC/D alla Rcf Arena, è stata un’altra giornata magica per chi si è voluto immergere nel sogno medioevale allestito all’ombra del castello del Bianello, nelle cui stanze gli attori svolgevano le prove per la rievocazione che si svolgerà oggi dalle ore 17,30 nell’arena grande.

Nell’accampamento si sono attendati una quarantina di gruppi in costume con armi, animali e macchine da assedio che, uniti agli ottocento figuranti in abiti d’epoca, fanno davvero sembrare di essere entrati nella macchina del tempo per uscirne nell’anno 1111.

In piena funzione le taverne, il grande mercato medievale (mai così tanti banchi come in questa edizione), i giochi e le attività didattiche per i bambini, il tutto reso più favoloso da spettacoli e combattimenti, esibizioni di giullari, musici e scherma scenica, prove d’ascia e tornei di tiro con l’arco… e dal lugubre Museo delle torture.

Il programma di oggi prevede apertura del campo alle ore 9, seguito alle 9,30 dallo spettacolare "Corteo dei fanciulli"; alle 11 la benedizione del Palio davanti alla chiesa di Sant’Antonino seguita dalla santa messa in costume.

Dalle ore 15 nell’arena si alterneranno spettacoli di musici e trovadores, combattenti e dame… Alle 17,30 si terrà lo spettacolo "La vipera e la roccia", che racconta il tradimento dello scudiero Ugo del Manso che costò alla Grancontessa la sconfitta contro le truppe imperiali nel 1091 vicino a Padova.

Alle 18 la rappresentazione della Reinfeudazione di Matilde seguita dallo spettacolo equestre dei Cavalieri del Conte Verde e dal Gran Passo d’armi con la lotta sul ponte.

Alle 20 è prevista lungo le vie del paese la sfilata finale di Matilde ed Enrico con sfilata delle contrade.