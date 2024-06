Gli alunni scoprono l’autismo: "Una lezione sull’inclusività"

Un incontro con gli alunni della scuola primaria per parlare di autismo. Un’iniziativa apprezzata dagli allievi e insegnanti.

Roberto Vassallo (presidente dell’associazione Aut Aut) è stato invitato alla scuola Lazzaro Spallanzani di Scandiano per affrontare le tematiche di autismo e inclusione.

"Inclusione – dicono i promotori – è un valore indispensabile da trasmettere e condividere in un periodo storico difficile e complicato come quello attuale in cui individualismo e chiusura la fanno da padrone".

All’incontro hanno partecipato tutti gli alunni e le alunne delle classi (dalla prima alla quinta) e lo hanno fatto attivamente dimostrandosi interessati, ma soprattutto intervenendo con domande.

Esprime soddisfazione Roberto Vassallo: "Voglio ringraziare – dice il presidente dell’associazione Aut Aut – innanzitutto la dirigente scolastica Antonella Cattani e tutte le insegnanti che hanno reso possibile l’attività. Formare e informare è importantissimo: ancora di più farlo con le giovani generazioni. Nel nostro statuto abbiamo giustamente inserito il vincolo che l’attività di formazione non dovrà essere diretta unicamente a mirare all’inserimento lavorativo, ma anche alla divulgazione di una coscienza civica inclusiva".

Vassallo è ora pronto a ripetere gli incontri anche in altre scuole: "Siamo disponibili ad andare a raccontare la nostra esperienza in tutti gli istituti che vorranno condividere insieme a noi la nostra esperienza". Recentemente, come già riferito dal nostro giornale, due ragazzi dell’associazione avevano coordinato e gestito in piena autonomia l’attività di catering all’istituto superiore Gobetti di Scandiano durante l’iniziativa ‘Cittadini si diventa’.

