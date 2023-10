Gli Appuntamenti di Correggio Questo Weekend: Audiopasseggiata, Arazzi Fiamminghi e Musica

Diversi gli appuntamenti a Correggio. Stasera alle 20,45 con partenza dalla Casa del Correggio, in via Borgovecchio, si svolge un’audiopasseggiata culturale nella storia e nella memoria locale dell’ebraismo, con l’ascolto dal proprio smartphone di storie narrate da attori professionisti. Per le prenotazioni: tel. 0522-631770. Domani alle 16 al Museo Il Correggio l’evento "Paesaggio vissuto, paesaggio rappresentato" dedicato agli arazzi fiamminghi provenienti dalla bottega di Cornelius Mattens e datati all’ultimo quindicennio del XVI secolo. E alle 20,45 gli "Arazzi in musica" con il concerto del maestro Daniel Formentelli con gli allievi della sua masterclass, con brani di Bach per viola e pianoforte. L’ingresso è gratuito.