Gli iscritti del Pd approvano il programma di Fausto Torelli

L’assemblea degli iscritti Pd approva le linee programmatiche e la lista dei candidati di Montecchio Futura guidata dal candidato sindaco Fausto Torelli. Lunedi scorso nella Sala della Rocca del Castello, si è riunita l’assemblea. "In una serata molto partecipata – si legge in una nota della segreteria del PD montecchiese – che ha visto la presenza anche di molti simpatizzanti è stata presentata la campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee. Nella relazione introduttiva del segretario Gianluca Fontana, è stata illustrata e spiegata la scelta di appoggiare e promuovere la lista Montecchio Futura e il sindaco Fausto Torelli. Lavorare insieme, arricchendoci delle proprie diversità in una lista a trazione civica e politica, è la scelta migliore per governare Montecchio Emilia". Durante la serata il segretario Gianluca Fontana ha anche ricordato alcuni dei tanti appuntamenti elettorali in programma, tra questi il 7 maggio la presentazione dei candidati ed il 15 maggio sempre in Sala della Rocca i tavoli di lavoro con i cittadini per arricchire la bozza di programma.

