Gli scatti di Cesare Di Liborio L'artista Cesare Di Liborio espone le sue opere fotografiche in bianco e nero presso lo Spazio Rossodivano di Sant’Ilario fino al 6 aprile. Le foto, realizzate in modo analogico e elaborate in camera oscura, sono raccolte sotto il titolo di Portraits e mostrano una raffinata ricerca tecnica. La mostra è aperta al pubblico in determinati giorni e orari.