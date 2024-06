Gli scolari a lezione in caserma si diplomano ’piccoli carabinieri’ Alunni di quinta elementare a Campagnola partecipano a lezione di legalità presso la caserma dei carabinieri, approfondendo temi come droga, bullismo, sicurezza stradale e truffe agli anziani. Ricevono attestato di merito come "piccoli carabinieri".