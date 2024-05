Gli studenti del Chierici ripropongono ’We are the champions’

Lo spettacolo "We are the champions" viene riproposto stasera alle 20,30 al teatro Cavallerizza a Reggio, con protagonisti gli studenti dell’istituto Chierici, acquisendo competenze di canto, recitazione e ballo, coordinati dal regista Nyx Rota e dai docenti Evaristo Rota e Giovanni Spadavecchia per tecnica vocale, dinamica e interpretazione dei testi e delle canzoni. Gli studenti Ciro Guida e Stella Nobile hanno curato e realizzato le coreografie e sono componenti dello show. La studentessa Lucia Morra ha curato le proiezioni video, il docente Emanuele Murdaca ha realizzato le scenografie. Hanno collaborato i docenti Matteo Bellelli (indirizzo Design della Moda), Lucilla Sinibaldi, Morena Bertolani e i ragazzi della quarta H per gli oggetti di scena, progettati e stampati in 3D nei laboratori della scuola.