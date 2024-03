Glory Box in concerto a Poviglio per ’Jazz Like Teen Spirit’ Stasera al Teatro Verdi di Poviglio concerto gratuito dei Glory Box, duo di Elisa Aramonte e Zak Hinegk. Rassegna "Jazz Like Teen Spirit" curata da Michele Morari. Prossimo appuntamento il 11 aprile con JazOp Quartet. Cene disponibili dalle 18:30. Prenotazioni consigliate.