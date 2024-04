Granata a Palermo. Staccati 243 ticket

Sabato, ore 16.15, la Reggiana giocherà al "Barbera" di Palermo contro i rosanero per trovare punti vitali. La grande notizia è che Nesta ritroverà Bianco dopo la squalifica; assenti ai campi ancora Bardi, Sampirisi, Crnigoj e Girma. L’ultima gara, il derby col Parma, sarà tra 17 giorni: difficile rivedere in campo uno di questi atleti in questa stagione. Il sostituto naturale di Sampirisi è Szyminski, che però dopo una lombalgia sta facendo differenziato e non è al 100%: lavorerà per partire dal 1’ in Sicilia, altrimenti potremmo rivedere Romagna braccetto destro. Capitolo biglietti: per Palermo ben 243 reggiani hanno già acquistato i tagliandi (Vivaticket, il costo è di 18 euro e la vendita per il settore ospiti chiude venerdì alle 19). Per il derby di Modena del 1° maggio gli abbonati con diritto di prelazione hanno preso 3162 biglietti. Per il via alla vendita libera si attendono indicazioni dall’Osservatorio Nazionale già oggi.