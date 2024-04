Grande festa alla don Cavalletti per i 101 anni della signora Laura

Grande festa ieri mattina lla casa di riposo don Cavalletti di Carpineti stamattina per il compleanno di una ospite che ha raggiunto un traguardo eccezionale: Laura Cadoppi ha compiuto 101 anni, festeggiata dalla coordinatrice Alessia e animatrice Annalisa, con la partecipazione del sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi. Presenti anche il presidente e il consigliere della Asc Appennino Reggiano che, assieme agli ospiti e a tutto il personale della Casa Residenza Anziani di Poiago, hanno brindato alla longevità di Laura Cadoppi. Ovviamente era presente anche la figlia Sandra che ha partecipato commossa ai festeggiamenti della sua mamma ultracentenaria.

Laura Cadoppi è nata a Correggio nel 1923, esattamente 101 anni fa ed ha vissuto la sua vita lavorativa a Rivalta. Laura è arrivata alla residenza per anziani di a Poiago nel 2017, si è sempre trovata bene e da allora ha vissuto serenamente in compagnia degli altri ospiti cantando, ogni tanto, canzoni delle mondine che le sono rimaste nel cuore da quando, in gioventù, aveva lavorato in Piemonte. Hanno brindato tutti insieme a Laura Cadoppi che ha superato il secolo in un mondo molto diverso rispetto al suo vissuto, fatto molto di lavoro e poco di svago. s.b.