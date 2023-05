Grande festa per i 102 anni di Tonina

Antonietta Marmiroli ha raggiunto l’eccezionale traguardo dei 102 anni: a festeggiare il suo straordinario compleanno con parenti ed amici, non potevano mancare il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi e il parroco don William (nella foto). Tonina, così la chiamano tutti affettuosamente, nel giorno del suo compleanno ha stupito tutti i presenti per la sua lucidità nel raccontare episodi del suo lungo e non sempre facile percorso di vita. Nata nella casa in cui ha sempre vissuto, situata nel bivio di Montefaraone tra la provinciale per Carpineti e quella per Valestra, Tonina è stata testimone di innumerevoli storie. La sua bottega di casa Tiglio è diventata un punto di riferimento per tante giovani generazioni.

s.b.