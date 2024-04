Gualtieri, auto rubate in sosta accanto al centro commerciale

Gualtieri (Reggio Emilia), 23 aprile 2024 – Due veicoli – un’Alfa Giulietta e un furgone Fiat Ducato – erano regolarmente in sosta nel parcheggio del centro commerciale Ligabue di Gualtieri, tra la galleria dei negozi e il Famila, in una posizione defilata rispetto al centro dell’area di sosta. Proprio questa posizione ha insospettito i carabinieri, che la scorsa notte hanno eseguito un controllo. I veicoli erano aperti, con manomissione della cassetta dei fusibili accanto al volante. Immediati gli accertamenti al terminale, confermando che si trattava di veicoli oggetto di furto, rubati a Reggio Emilia la notte fra il 18 e il 19 aprile. Non si esclude che fossero stati piazzati in quella zona per poter mettere a segno qualche furto, per fuggire col bottino o per bloccare la strada all’arrivo delle forze dell’ordine. Dunque, un furto che potrebbe essere stato sventato da questo controllo. Sono stati contattati i proprietari dell’auto e del furgone per la restituzione dei mezzi, mentre proseguono le indagini per risalire ai ladri.