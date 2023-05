Gualtieri canta ’Romagna mia’: un pranzo raccoglie 2.200 euro

Oltre 22 chili di bucatini, 15 chili di gnocco fritto, tre prosciutti, 12 chili di salami per 180 partecipanti a fronte di una presenza che era stata prevista in non più di 70-80 persone. Ma alla fine in molti hanno voluto aderire all’iniziativa allestita al circolo Ligabue a Pieve Saliceto di Gualtieri, a favore degli alluvionati della Romagna. Rinviata per previsto maltempo la camminata in memoria del prof. Tonino Bini, si è deciso di organizzare un pranzo al circolo, che ha permesso di raccogliere 2.200 euro che la Protezione civile Bentivoglio porterà in Romagna.

Presente pure il sindaco Renzo Bergamini, che ha partecipato al coro di "Romagna mia" intonato al pranzo da tutti i partecipanti all’iniziativa. E in Romagna, tra i tanti volontari, sono partiti anche associati della Protezione civile di Brescello, tra i primi a mobilitarsi nel 2017 per l’alluvione dell’Enza a Lentigione.

a.le.