Gualtieri, pedone urtato da un'auto in centro storico

Gualtieri (Reggio Emilia), 22 agosto 2023 – Soccorsi mobilitati, nella prima serata, in pieno centro a Gualtieri, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un pensionato a piedi e un’autovettura in transito in via Vittorio Emanuele, una delle strade che si collegano a piazza Bentivoglio, nel cuore del borgo del paese. Verso le 19 un uomo di 63 anni, residente a Brescello, diretto verso uno dei locali con esposizioni d’arte che in questi mesi sono allestiti in centro a Gualtieri per riempire gli spazi lasciati vuoti dalla chiusura dei negozi, è stato urtato da un’autovettura Renault che era in transito. Nonostante la bassa velocità del veicolo, il pedone è stato colpito dallo specchietto retrovisore esterno, facendo finire l’uomo contro il parabrezza, per poi cadere sulla strada. Il pensionato ha riportato un violento trauma cranico. Sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, ma anche l’elisoccorso di Parma, atterrato al vicino campo sportivo, dove sono proseguite le visite mediche al pedone ancora in stato di choc. Dopo le prime cure, l’uomo è stato caricato sull’elicottero del 118 e portato al Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono apparse piuttosto serie, ma è sempre rimasto cosciente durante gli accertamenti sanitari. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dai carabinieri di Luzzara.