Gualtieri, tenta il furto di liquori ma viene arrestato

Gualtieri (Reggio Emilia), 22 gennaio 2024 – E’ stato notato con atteggiamento sospetto nell’area delle bevande alcoliche del supermercato Famila, a Gualtieri. Alla vista del personale del negozio, un uomo di 39 anni, di origine georgiana, si è mostrato aggressivo, scagliandosi contro di loro, con spintoni e perfino lanciando contro di loro una bottiglia di vetro, per poi scappare. Sono arrivati i carabinieri di Gualtieri e del Radiomobile di Guastalla, che hanno fermato lo straniero, il quale ha reagito con violenza, cercando più volte di scappare. A fatica è stato bloccato, con la situazione riportata in sicurezza. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina impropria. L’episodio si è verificato verso le 13 di ieri al Famila di Gualtieri. Vistosi scoperto ha tentato di reagire con minacce al personale del market, nella sua lingua. In suo possesso i carabinieri hanno rinvenuto una bottiglia di Vodka e una di Rum, che erano state rubate dopo aver staccato il sistema dell’antitaccheggio, nascoste dietro la schiena. Il bottino è stato recuperato e restituito ai dipendenti del supermercato.