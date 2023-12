Guardia medica, il 15 dicembre l’assemblea pubblica a Cervarezza

L’incontro del Comitato di Distretto sul futuro del punto di Guardia medica di Busana, avvenuto mercoledì scorso presso la sede dell’Unione Comuni montani, presente anche la Direttrice generale dell’Ausl, Cristina Marchesi, per i sindaci è stato positivo, anche se in realtà non ha prodotto i risultati sperati e attesi dagli abitanti del comune Ventasso. In pratica la discussione sull’eventuale ripristino della guardia medica di Busana verrà affrontato alla presenza dei cittadini di Ventasso, convocati in pubblica assemblea il prossimo 15 dicembre alle ore 20 presso la sala consiliare di Cervarezza comune di Ventasso.

"La Guardia medica di Busana non è chiusa – afferma il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti – è soltanto sospesa a seguito di una decisione non corretta nel quadro della razionalizzazione dei punti di Guardia medica regionali".

Il presidente dell’Unione Appennino, Elio Ivo Sassi, a nome di tutti i sindaci dei sette Comuni dell’Unione, ha precisato: "Durante l’incontro di metà dicembre, saranno raccolte le proposte dei cittadini che estenderanno direttamente ai sindaci dell’Unione e ai dirigenti dell’Ausl presenti. In ogni caso si è già deciso di intraprendere un percorso unitario che garantisca la piena assistenza ai cittadini così da dare loro la tranquillità di un’assistenza puntuale e vicina".

s.b.