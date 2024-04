Guastalla piange Ivo Cagliari. Volontario amato e stimato

È stato vinto da una malattia contro cui combatteva da diversi mesi Ivo Cagliari, personaggio conosciuto e stimato a Guastalla, la cittadina dove abitava. Aveva 72 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale guastallese, dove era stato ricoverato circa un mese, per il peggiorare delle sue condizioni di salute. Aveva lavorato a lungo come tipografo, in importanti aziende della Bassa. E per qualche tempo, anni fa, era stato pure socio in un’attività di ristorazione, a Guastalla. Era impegnato anche nel volontariato, fino a tempi recenti autista del pulmino dei ragazzi diversamente abili assistiti dall’associazione Anffas. Persona solare, sempre sorridente e ottimista, era spesso in compagnia: "Era molto difficile vederlo in giro da solo", ricorda un amico. "Un uomo… da baracca, sempre pronto a fare festa con gli altri, nel segno della vera amicizia", aggiunge un altro suo amico di lunga data. Era appassionato di sport. E al campo sportivo di Guastalla si occupava del servizio bar all’intervallo delle partite della squadra locale di calcio. Lascia le figlie Simona e Silvia, i generi, nipoti, i fratelli Claudio e Giuseppe, altri parenti. La camera ardente è allestita all’ospedale civile di Guastalla. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono oggi pomeriggio, partendo alle 15 dall’ospedale per raggiungere la vicina basilica di Pieve. Dopo le funzione religiosa il feretro sarà trasferito a Mantova, in attesa della cremazione. Per la generosità sempre manifestata, eventuali offerte in memoria di Ivo possono essere destinate a opere di bene. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Cagliari, non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa.

a. le.