Guastalla, prova a domare i Lyons

Secondo fine-settimana consecutivo di riposo per il Valorugby e per la Serie A Elite. Il campionato ha ceduto spazio in questi ultimi due weekend alla “Cup”, torneo minore al quale il Valorugby e quasi tutti gli altri top team hanno deciso di non partecipare. I Diavoli di Violi e Randisi torneranno a giocare domenica prossima, 28 gennaio, a Padova, sul campo del Petrarca nella undicesima giornata di A Elite.

Questa domenica del rugby reggiano vive così sulla serie C e sui tornei under.

La C, riapparsa domenica scorsa dopo la lunga pausa natalizia, vede il Rugby Guastalla ospitare alle 14.30 alla pista di atletica i Lyons Piacenza, leader del girone; la partita tra Valorugby cadetto e Noceto è invece slittata di una settimana, a domenica 28. Entrambe le squadre reggiane sono tuttora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Nei tornei giovanili doppia sfida interregionale al circolo “Al Ponte” di Iano tra Valorugby e Lions Livorno: a mezzogiorno il match U16, alle ore 14 la partita degli U18. Diretti da Achille Bertoncini e Andrea Manici, i Diavoli under 18 sono reduci dal successo sul campo umbro dei Centauri e si trovano in un’egregia seconda posizione in classifica nel girone transappenninico, un punto davanti ai Lions livornesi avversari odierni.