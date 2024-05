Guastalla, provoca ritardo del treno e viene denunciato

Guastalla (Reggio Emilia), 30 maggio 2024 – Non voleva mostrare il biglietto al controllore sul treno della linea Suzzara-Parma. E neppure ha voluto mostrare i documenti personali. Per questo il personale di bordo ha fatto intervenire i carabinieri alla stazione ferroviaria di Guastalla, dove i militari hanno identificato un giovane, piuttosto restio al controllo, tentando pure di allontanarsi per evitare l’accertamento. E’ stato denunciato per interruzione di ufficio o pubblico servizio, avendo costretto a una sosta prolungata il treno diretto a Parma. Nei guai un ventenne residente nella Bassa Reggiana, fermato l’altra sera verso le 20 alla stazione guastallese. Alla fine i documenti personali del giovane sono stati rinvenuti nella tasca anteriore dei pantaloni, all’interno del portafoglio. Il ventenne è stato condotto in caserma per accertamenti. E’ risultato regolare in Italia, ma per il suo comportamento è stato denunciato per l’interruzione di pubblico servizio. Non sono rari simili episodi, con viaggiatori spesso trovati senza biglietto, oltre che restii a mostrare documenti di identità.