Guida ubriaco a Castelnovo Monti: i carabinieri gli ritirano la patente

Nel corso dei controlli sulle strade della montagna, i carabinieri di Castelnovo Monti hanno ritirato una patente e sequestrato alcuni grammi di droga. Nel corso dell’attività le pattuglie dei carabinieri hanno controllato ben 114 persone e 102 automezzi. Un conducente è stato sorpreso alla guida dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche. Pertanto i carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente di guida procedendo alle sanzioni previste dalla legge. Altri 4 giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente e dei documenti di espatrio.

