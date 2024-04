"Ha investito mio figlio. Il conducente dell’auto si faccia avanti"

Nei giorni scorsi un ragazzo è stato urtato e ferito da un’auto, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. E’ accaduto in piazzale San Rocco, nel centro abitato di Correggio, nei pressi dell’Eurospin, alle porte della cittadina. Il conducente della vettura, una Fiat di colore scuro, non si è fermato a prestare soccorso o, comunque, a verificare quanto era accaduto. Il padre del giovane ferito ha lanciato un appello sui social: "Mio figlio non è stato in grado di riconoscere il modello della vettura. E’ stato medicato in ospedale. Se colui che lo ha investito legge questo messaggio, se ha una coscienza, può farsi avanti e contattarmi anche in privato". Per fortuna il giovane ferito non sembra aver riportato conseguenze fisiche di rilievo. Resta però il grave gesto del conducente per non essersi fermato subito dopo lo scontro. Gli accertamenti potrebbero essere favoriti dal sistema di videosorveglianza che risulta attivo nella zona.