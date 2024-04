Hockey, il Roller vuole restare nel gruppo di testa. La Bdl Minimotor cerca i punti della tranquillità Il campionato di hockey su pista di A2 si avvicina alla fase decisiva con il Novara in testa seguito da Thiene, Scandiano e Modena. Roller Scandiano sfida Dyadema Roller Bassano per restare in zona promozione. Bdl Minimotor Correggio cerca la permanenza. Serie B: Mirandola e Minimotor Correggio pareggiano, entrambe prime con 20 punti. Tutto si deciderà nel prossimo weekend.