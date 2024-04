Hurrà dei Vigili del Fuoco. Vittoria e primo posto

Nel campionato di Serie B l’Ama San Martino cede al Viadana 3 a 1 (15-25 28-26 25-21 25-18). Sul risultato pesano gli infortuni del palleggiatore Zambelli (problema muscolare) e di Brizzi che si è scontrato con il seggiolone dell’arbitro. Ama settima.

Serie B1. Lo scontro al vertice tra la Giusto Spirito Rubierese e la Clai Imola vede il successo delle ospiti: 1 a 3 (25-19 23-25 19-25 18-25). Resa incondizionata della Tirabassi & Vezzali che perde in casa dalla Bleuline Forlì 0 a 3 (18, 22, 20).

Serie B2. Baci perugini dolci-amari per le due reggiane. Dolci per la Fos Wimore Cvr che domina San Feliciano sconfiggendolo 3 a 0 (23, 22, 14); amari per l’Arbor Interclays che cade in casa 1 a 3 (22-25 30-28 19-25 21-25) dalla Trestina. Il Cvr ha raggiunto l’Arbor al quinto posto.

Serie C. Tra I maschi, Vigili del Fuoco Marconi-Fabbrico 3-1 (25-23 19-25 25-19 25-19), che vale il primo posto nel girone e play-off più morbidi. Ama San Martino-Circ. Inzani Pr 0-3 (27-29 21-25 18-25), Rcl Bastiglia-Everton 3-0 (21, 16, 17). Ama è quinta, Fabbrico ed Everton retrocedono in D. Tra le ragazze, nel girone A, PiaceVolley-Jovi 3-0 (21, 21,15), Energee3 Giovolley-Everton 0-3 (20, 21, 21). Everton chiude quinta, retrocedono in D la Jovi e il Giovolley. Nel girone B, Reggio Revisioni Rubierese-Mondial Quartirolo 2-3 (26-28 25-22 25-19 23-25 12-15). San Michelese-Ama San Martino 2-3 (12-25 28-26 24-26 28-26 8-15): Ama ai play-off da prima assoluta in regione, Rubiera quarta.

Serie D. Tra i maschi, mancano ancora tre turni. Nel girone A, Volley Tricolore-MioVolley 1-3 (23-25 25-15 21-25 15-25), Pieve-A.R. System Pr 2-3 (25-22 20-25 15-25 25-23 13-15), Scandiano-Steriltom Pc 3-0 (23, 20, 19), Busseto-Naytes Vaneton Interclays 3-2 (17-25 15-25 25-20 25-16 15-5). Scandiano è seconda, ancora in lizza per la promozione. Nel girone B, BRV Almet-Stadium Mirandola 0-3 (24, 21, 18). La BRV è quinta. Tra le ragazze, girone A, Vaneton Limpia-Pol. Coop Parma 1-3 (23-25 24-26 25-18 20-25), S.C. Parma-Fortlan Dibi 3-0 (26-24 25-15 29-27), Rm Piacenza-Rpf 3-0 (25-10 25-9 25-23), L’Arena-Noceto 0-3 (21, 19, 14). Campionato finito, Fortlan sesta su Limpia, L’Arena nona, retrocede la R.P.F.

Nel girone B, Renusi Fabbrico-Poliespanse Correggio 1-3 (25-19 18-25 22-25 20-25), Everton-Maranello 0-3 (27-29 13-25 17-25), Ama San Martino-Univolley Carpi 3-0 (22, 19, 22), Saturno Guastalla-Marano 3-0 (16,20, 19).

Correggio prima e promossa in C, Guastalla terza e ai play-off, Fabbrico 6ª, Ama 8ª, l’Everton retrocede in Prima Divisione. Under 18: l’Everton è campione provinciale, battendo in finale San Martino 3-0 (23, 16, 18).

Claudio Lavaggi