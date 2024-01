I 10 anni di Vecchi: l’incontro

Delineare i progetti e i risultati raggiunti a Reggio negli ultimi 10 anni e connetterli con il futuro, con gli scenari nuovi che si presenteranno in Europa, in Italia e nel mondo, che sempre più direttamente incidono sulla realtà delle città e delle comunità che le vivono. Da una parte una riflessione sul cammino svolto, dall’altra la proposta di una visione di futuro in cui Reggio Emilia dovrà trovare il proprio posto, raccogliendo nuove sfide. Si intitola, per queste ragioni, “Immagina domani - 10 anni di politiche, strategie e azioni per la città del futuro“ l’incontro pubblico di conclusione del mandato politico e amministrativo del sindaco Luca Vecchi in programma sabato 20 alle 10.30, al teatro Municipale ‘Romolo Valli’. E’ previsto l’intervento del sindaco Luca Vecchi, a cui seguiranno, con un dialogo condotto dal giornalista Francesco Cancellato, direttore responsabile di Fanpage.it, i contributi di approfondimento sul futuro della città di:

Fabrizio Barca, statistico ed economista, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità; Simonetta Gola, direttrice della Comunicazione di Emergency; Stefano Mancuso, neurobiologo delle piante, direttore del Laboratorio internazionale di Neurobiologia vegetale; Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation, Gsg Global Ambassador; Vanessa Roghi, storica dell’educazione. Ingresso su prenotazione.