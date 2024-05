I 5 Stelle al fotofinish: "Ci candidiamo anche noi"

Il Movimento 5 Stelle, alle elezioni amministrative a Casalgrande, è intenzionato a presentare una propria lista guidata dal candidato sindaco Giorgio Bottazzi, attuale consigliere comunale di minoranza.

Bottazzi, 53enne e dipendente di un’azienda ceramica, già nel 2019 si era candidato a primo cittadino a Casalgrande. Vive a Sant’Antonino dove è attivo come catechista e volontario Caritas.

"C’è la volontà di presentarci – dice Bottazzi –, ma non siamo ancora sicuri. C’è da lavorare molto in questi giorni per raccogliere le firme. Siamo in ritardo in quanto non siamo riusciti a trovare subito i candidati consiglieri della lista. Abbiamo sempre ottenuto buoni risultati a Casalgrande e vogliamo dare l’opportunità a chi si riconosce nel Movimento di votarci. Abbiamo anche ascoltato le altre forze politiche: andiamo però al voto da soli".

Bottazzi dovrà dunque sfidare (oltre al tempo, per la raccolta delle firme necessarie) la lista civica del sindaco uscente Giuseppe Daviddi e quella del centrosinistra di Giuseppe Berselli. "Si è deciso – sottolinea il consigliere del M5S – di dare la possibilità agli elettori di votare una lista diversa dal Pd e Daviddi. Ora abbiamo terminato la preparazione della lista per poter essere presenti alle imminenti elezioni a Casalgrande". Gli esponenti del M5S hanno spiegato che in questi giorni "dovranno raccogliere 150 firme di cittadini residenti nel comune. Giorgio Bottazzi è il nostro candidato sindaco: in questi cinque anni come consigliere comunale ci ha rappresentato veramente molto degnamente, sempre distante da polemiche strumentali, concentrato principalmente sul bene per i cittadini e sul miglioramento del nostro paese. Non abbiamo avuto problemi a lavorare e presentare mozioni insieme alla maggioranza o alle opposizioni nello spirito di lavorare solo ed esclusivamente per il bene dei casalgrandesi così come non ci siamo fatti scrupoli a promuovere azioni di contrasto su questioni non condivise senza limitare le nostre critiche oltre che dare impulso costruttivo con proposte che hanno onorato la nostra presenza".

Saranno probabilmente tre le liste a Casalgrande. Il sindaco uscente Daviddi sarà appoggiato dalla sua lista civica, mentre l’altro candidato Berselli dal centrosinistra e Pd. Il centrodestra non ha presentato un candidato.

Matteo Barca