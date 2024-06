I Baskings sul parquet. L’obiettivo è il Tricolore

I Baskings (foto) sono pronti a giocarsi il titolo nazionale: la compagine reggiana di basket inclusivo, dopo essersi aggiudicato a metà maggio il titolo regionale nelle finali di Cesenatico al termine di un torneo iniziato a dicembre, è partita ieri alla volta di Lucca per provare ad aggiudicarsi il trofeo tricolore.

In Toscana le contender saranno 8, divise in due gironi da 4. I biancoblu della nostra città se la sono vista ieri con Bagnatica, mentre nella giornata di oggi dovranno affrontare Ischia e Cremona; dall’altra parte del tabellone sono invece finiti i ‘Ka booom’ di Pesaro, i ‘Ciuff’ di Borgomanero, i ‘Bears’ di Isola Vicentina e gli ‘Zio Pino’ di Udine. Domani alle 09,30 nel palasport di via delle Tagliate le seconde classificate dei due gironi si giocheranno la medaglia di bronzo, mentre alle 11 le squadre che chiuderanno al vertice dei rispettivi raggruppamenti si affronteranno in gara secca per il titolo di campioni d’Italia 2024. Il ‘baskin’ (abbreviazione di ‘basket inclusivo’) è uno sport al quale chiunque può prendere parte, maschi e femmine, normodotati e diversamente abili di tutti i tipi. Sul parquet i canestri sono 4, 2 per squadra, uno con altezza regolare e uno in stile ‘minibasket’. I giocatori vengono differenziati per ruoli e capacità e ognuno marca il proprio corrispettivo, andando quindi a creare dei piccoli uno contro uno nel contesto generale della partita.