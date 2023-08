I cervi innamorati e il loro territorio Escursione nei Gessi Triassici

La Sottosezione Cai ’Cani Sciolti’ di Cavriago organizza sabato 16 settembre, nel pomeriggio, un’interessante escursione a carattere naturalistico-culturale. L’obiettivo è di condurre i partecipanti in un ambiente naturale ricco di spunti faunistici per affinare le capacità percettive sulla presenza di tracce animali e sulla loro interpretazione. "Parleremo in particolare di cervi – spiega Carlotta Olmi, che assieme a Claudio Montecchi guiderà l’escursione – e del comportamento tipico del periodo degli amori, del bramito che potremo ascoltare al pomeriggio, nel rispetto degli animali che in questi territori vivono". La zona prescelta è quella dei Gessi Triassici, nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il percorso partirà dal paese di Costa de’ Grassi (732 m), affacciato sulla valle del Secchia e sui Gessi. "Da qui – prosegue Carlotta Olmi, operatrice naturalistica culturale del Cai – ci incammineremo verso Monte Rosso, percorrendo un crinale prativo che separa la Valle dei Gessi Triassici dalla valle del torrente Dorgola. Raggiunto un punto panoramico potremo osservare dall’alto buona parte della valle del Secchia con le sue peculiarità geologiche, e il territorio abitato dai cervi in fermento dato il periodo degli accoppiamenti. Seguirà un giro ad anello sul Monte Rosso nell’antico castagneto, tra raspate, impronte, fratte, insogli (pozze in cui i cervi effettuano periodici bagni di fango), fino ad arrivare ai resti di mura medievali. Ci porteremo poi verso il greto del Secchia e scendendo il ripido sentiero costeggeremo le Risorgenti di Canale Vei (500 m circa). Raggiungeremo i pratoni teatro delle battaglie amorose, e con un po’ di fortuna potremo non solo ascoltare i bramiti ma anche osservare da lontano qualche cervo intento a discutere con i suoi rivali in amore. Rimarremo il tempo necessario per non infastidire gli animali e ci incammineremo per il rientro verso Monte Gebolo, ricco di tesori nascosti da un fitto bosco. Il rientro alle auto è previsto con il buio". L’escursione durerà 5 ore, comprensive delle soste per osservazioni e spiegazioni, con un dislivello di 550 metri sia in discesa che in salita; difficoltà E (escursionistica). Info: www.caicanisciolti.it. Le escursioni guidate dai titolati Cai Onc, Operatori Naturalistici Culturali, prevedono momenti di pausa per osservazione e discussione su quelle che sono le peculiarità naturalistiche (fauna, flora, geologia) e culturali del territorio. Non prevedono difficoltà tecniche e sono adatte anche a famiglie con bambini abituati a camminare. In particolare, questa escursione prevede di ascoltare e osservare i cervi nel loro habitat naturale e nel periodo degli accoppiamenti: è quindi fondamentale il massimo rispetto del luogo seguendo le indicazioni degli operatori del Cai per evitare di arrecare disturbo agli animali in qualunque modo.