I consumatori bussano alla porta di Seta

In Emilia l’azienda dei trasporti pubblici Seta va a "scartamento ridotto" per mancanza di autisti? "L’azienda rispetti il contratto di servizio e le corse programmate". Lo raccomandano le associazioni di consumatori (Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori e Udicon regionale) dopo aver chiesto un incontro alla direzione aziendale, dicono, senza alcun riscontro. "Ad oggi Seta – accusano le associazioni in una nota – non ha convocato alcun incontro, perdendo un’altra occasione di confronto con le rappresentanze dell’utenza per recuperare parte di un ritardo ormai cronico. Un confronto peraltro insoddisfacente sia con Seta che con le altre imprese del trasporto pubblico locale della regione". Tutti ricordano che "con la motivazione della carenza di autisti, Seta a Reggio Emilia con l’avallo della locale Agenzia della mobilità, ha proceduto alla riduzione delle corse del pomeriggio. A Modena la stessa Seta ha annunciato la riduzione del servizio sulle principali linee urbane"