I GeniAttori raccontano le fiabe

Torna in scena la compagnia dei GeniAttori, formata da genitori e figli che da alcuni anni sono impegnati nella rappresentazione di fiabe e racconti tratti pure da celebri film di animazione. Stasera alle 21,30 in piazza Soragna a Pieve di Guastalla, grazie all’organizzazione di Melagusto, viene proposto "Shrek", la celebre storia dell’orco brutto ma buono e gentile. Lo stesso spettacolo viene presentato in replica domani sera nell’area feste a San Giovanni di Novellara, in via De Curtis: alle 19,30 apertura degli stand con gnocco fritto e salume, alle 21,15 l’inizio dello spettacolo, nell’ambito della rassegna teatrale organizzata dalla compagnia I Fiaschi. La compagnia dei GeniAttori ha già ottenuto successo con vari spettacoli, con genitori e figli, tutti attori dilettanti, guidati da voci fuori campo per la parte recitata.