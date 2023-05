I giardini della Rocca per gli eventi estivi

"Alla Rocca non rinunciamo. A partire da oggi e per tutta la durata del cantiere apriamo un nuovo ingresso ai giardini della Rocca, da via Matteotti". Ad annunciarlo con soddisfazione è il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti. La Rocca è attualmente chiusa al pubblico per il recente avvio del cantiere per la ristrutturazione del monumento simbolo scandianese, ma il Comune ha ugualmente individuato una soluzione per un’area con circa 200 posti a sedere a disposizione per gli eventi. I giardini saranno accessibili anche da piazza Boiardo e viale della Rocca.

"Oltre ad ospitare i talk del festival, i giardini della nostra Rocca saranno il nostro contenitore di eventi estivi – spiega Nasciuti –. Uno spazio suggestivo che abbiamo recuperato recentemente e ci permetterà di non rinunciare a vivere, almeno esternamente, il luogo più iconico di Scandiano".

m.b.