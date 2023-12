I ladri svaligiano il bar ’Lucky‘ nella notte. Portata via la macchina scambiamonete

Brutta sorpresa la scorsa notte per i titolari del Bar Lucky, uno dei ritrovi di riferimento per i residenti del quartiere cittadino di via Fenulli-via Compagnoni. L’allarme anti-intrusione è suonato attorno alle 3,30 e sul posto sono rapidamente accorsi i carabinieri, ma i ladri erano già riusciti a dileguarsi. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso del bar di via Vittoria Colonna che si affaccia sulla trafficata via della Canalina e sul piazzale ben illuminato del supermercato Sigma. Una volta all’interno, hanno puntato la zona slot e hanno preso una macchinetta cambiamonete. Poi con il pesante bottino – con l’evidente scopo di scassinare la cassa altrove – si sono dati alla fuga, evitando di essere intercettati dai carabinieri, accorsi in modo molto rapido dato che il bar è dotato di allarme collegato ad un istituto di vigilanza privato in contatto con la centrale operativa dell’Arma. La quantificazione dei soldi e dei danni è in corso di quantificazione.

f.c.