I ladri tentano il colpo al "Mix Markt" sotto i portici. Spaccano porta e lucchetto, ma fuggono a mani vuote

Tentato furto al Mix Markt sotto i portici di viale IV Novembre, al civico 10, in zona stazione. Nella notte di ieri alcuni malviventi hanno provato ad entrare nell’edificio adibito a magazzino del negozio di generi alimentari gestito da commercianti di nazionalità ucraina, spaccando il vetro della porta e rompendo il lucchetto. Nel mirino, la merce stoccata e forse l’idea che potesse esserci del denaro o oggetti di valore. Ma qualcosa deve essere andato storto, forse qualcuno ha disturbato la loro azione criminosa e, per il timore di essere scoperti, hanno desistito e se ne sono andati. Ieri mattina, all’apertura del mini-market, gli esercenti hanno visto i danni e hanno immediatamente informato le forze dell’ordine per denunciare. Gli inquirenti ora indagano per il reato di tentato furto a carico di ignoti. Al vaglio della questura, le telecamere di videosorveglianza della zona.