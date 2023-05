I Ragazzi del Po e Bentivoglio in campo

Ci sono giovani reggiani che si uniscono all’esercito di coetanei che stanno spalando via il fango dell’alluvione in Romagna. Già da giorni sono impegnati in zona pure volontari della Protezione civile Ragazzi del Po di Guastalla e Bentivoglio di Gualtieri. Tra loro Sara Cani, trentenne dei Ragazzi del Po (foto sopra): "Le strade sono ancora piene di fango, le cantine ormai svuotate ma da ripulire. Dopo le prime ore di scoramento e di stupore, tutta la gente di questi territori si è messa all’opera per ricominciare. Nei giorni scorsi abbiamo operato a Faenza, poi ci siamo spostati nella zona di Forlì. C’è chi ha perso tutto, ma non si tira indietro. E vediamo molti giovani dare una mano. Non mancano persone che reagiscono con un certo fastidio nel vedere le loro cose, anche care, toccate da estranei. Ma sono situazioni comprensibili in questi momenti così difficili". In Romagna è impegnato pure Riccardo Furattini, ventenne della Bentivoglio: "Siamo al centro Lepida, a Ravenna, per preservare da possibili allagamenti una zona di servizi di grande importanza. Al momento non piove – ha raccontato sabato pomeriggio – ma siamo impegnati a piazzare sacchetti di sabbia e altre protezioni".

a. le.