I segreti del disegno manga

Alla sede di Aretè di via Donizetti a Guastalla oggi dalle 14,30 si svolge un corso di fumetto e disegno Manga condotto da Daniele Re. Si affrontano i rudimenti del disegno, necessari alla realizzazione di personaggi per fumetti. Si comincia con lo studio del volto e del modo di disegnarlo col metodo di Loomis con veduta frontale e di profilo, poi il disegno passo passo di un corpo frontale e di profilo. I materiali verranno forniti ad ogni partecipante dalla organizzazione. Il corso è tenuto da Daniele Re, 23 anni, che da poco ho concluso il Corso triennale di Fumetto alla Scuola Internazionale Comics di Reggio. Il workshop di oggi è indirizzato a giovani adulti, ma è già in calendario un’altra giornata, fissata per domenica 18 febbraio, dedicata a ragazzi 9-13 anni.

Per informazioni e iscrizioni: arete.artecultura@gmail.com.