I segreti della guerra in Vietnam

Stasera alle 21 alla sala conferenze della Bottega del tempo libero, in viale Umberto I in centro a Boretto, viene organizzata una conferenza sulla Battaglia di La Drang, cronaca della prima battaglia della Guerra del Vietnam. Interviene Andrea Fontanesi per una iniziativa che offre la possibilità di conoscere meglio alcuni aspetti della storia contemporanea. La battaglia di cui si parla nell’incontro venne combattuta nel febbraio 1968 durante l’offensiva del Tet. Lang Vei era un campo delle forze speciali con una guarnigione di 24 berretti verdi Usa e 300 soldati irregolari (montanari, laotiani ...). Era la prima volta che veicoli corazzati venivano utilizzati nel conflitto dal Vietnam del Nord. La serata viene organizzata dal Gruppo Conferenze della Bottega del Tempo Libero. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.