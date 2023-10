I sindacati: "Adesso basta". Scatta il presidio unitario per avere più ispettori

"Così non si può continuare". Cgil, Cisl e Uil non ci stanno e protestano di fronte all’ennesimo gravissimo infortunio, denunciando "la grave situazione rispetto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si sta verificando nella nostra provincia".

Una denuncia che segue il recente richiamo dei sindacati per un maggior impegno e più responsabilità da parte degli attori istituzionali.

"Gli strumenti ci sono – spiegano Cgil, Cisl e Uil – ma bisogna agire già dai protocolli: istituzioni e associazioni datoriali non possono continuare ad ignorare che siamo nel mezzo di una situazione senza precedenti e che, come tale, merita interventi all’altezza della sua gravità. Dobbiamo far fronte comune per chiedere al Governo più ispettori sul territorio e miglioramenti organizzativi che mettano nelle condizioni di procedere al meglio".

Si chiedono inoltre l’inasprimento delle sanzioni amministrative e penali "nei confronti delle imprese che, in nome del profitto, manifestano comportamenti in spregio alla sicurezza". "La imprese tendono a far cassa anche sulla prevenzione e la formazione, ritenendo la salute e sicurezza un costo e non un dovere, oltre che un investimento", proseguono i sindacati.

Gli stessi che annunciano pure un presidio di protesta davanti alla Prefettura di Reggio, dalle 9 alle 12 di giovedì 12 ottobre.

a.le.