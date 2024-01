I vandali non si fermano, ancora un’auto danneggiata

Un’altra spaccata ad un finestrino di un’auto parcheggiata. L’atto vandalico si è verificato nella notte, in via Eritrea, in zona stazione, ai danni di una Mercedes bianca (foto). Il proprietario ha sporto denuncia alle forze dell’ordine che ora visioneranno le telecamere di videosorveglianza. Ormai la strage di parabrezza e vetri delle vetture sta diventando una vera e propria piaga. Sono decine i casi segnalati nei giorni scorsi, in varie zone della città, da via Chiesi fino a via Fontanelli, ma anche attorno a piazza San Domenico.