I Vigili del fuoco a Baganzola. Obiettivo seconda piazza

È questo un turno frammentato di volley, tra B, C e D, con la prima partita del week end giocata ieri sera, ben nove nella serata di oggi, il resto domani con il solito posticipo della Giusto Spirito Rubierese che in B1 gioca in casa la domenica. Serie C maschile. A Baganzola (punti 23) i Vigili del Fuoco Marconi (22) vanno a giocarsi la seconda piazza in classifica, in una gara che si annuncia molto complicata.

Serie C femminile. Ancora un turno tremendo per la Energee3 Giovolley, sempre al palo in classifica, che alle 21 gioca sul terreno del Corlo (21).

Serie D maschile. Tutto in campo il girone A, con alcune gare interessanti. Difficile l’impegno interno alle 21 alla Moro per il Volley Tricolore (8) contro la System Parma (27); stesso discorso per Scandiano (26) che alle 21,15 ospita in via Longarone la capolista Psn di San Nicolò (35). Pieve (21)-Miovolley Gossolengo (16) si gioca alle 21,15 alla Rinaldini; chiude Cus Parma (4)-Naytes Vaneton Interlcays (23). Serie D femminile. Nel girone a si gioca S.C. Parma (21)-l’Arena (18) alle 21. Allo stesso orario alla Pertini arriva la capolista Circolo Minerva Parma che ha 33 punti in 11 gare in cui ha perso solo due set: a fermarla ci proverà la Fortlan Dibi, a quota 20. Nel girone B, infine, alle 20,45 a Modena si gioca Invicta (16)-Everton (4).

c.l.