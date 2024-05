Ieri i funerali di Csilla Igaz

Ieri mattina hanno avuto luogo a Busana di Ventasso i funerali della 55enne Csilla Igaz, una cittadina ungherese deceduta per infarto a Cerreto Laghi dove viveva sola in una roulotte nel campeggio di via Provinciale 2. L’addio si è svolto al cimitero di Busano e al cui termine è stata eseguita in luogo la tumulazione della defunta. Csilla Igaz faceva lavori stagionali e abitava stabilmente in una casa mobile nell’area del parcheggio di Cerreto Laghi, nei giorni scorsi doveva recarsi all’ospedale per un intervento e il personale medico sanitario, non riuscendo a contattarla telefonicamente, ha avvertito i carabinieri della stazione di Collagna che, eseguito un sopralluogo, hanno trovato la donna priva di vita. Inutile l’intervento della Croce Verde Alto Appennino il cui medico ha solo potuto constatare l’avvenuto decesso per arresto cardiocircolatorio. Il funerale è stato curato dalla Casa Funeraria Mammi.

s.b.