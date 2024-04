Ieri l’addio a Giuseppe Gabriele . Fiorani, detto ’Lello’

Si sono svolti ieri mattina in duomo a Guastalla i funerali di Giuseppe Gabriele Fiorani, detto Lello, deceduto a 84 anni di età. La famiglia è molto conosciuta e stimata. La figlia Francesca è stata impegnata in politica negli anni scorsi, arrivando a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale guastallese. Lello lascia anche la moglie Edda Catellani, il figlio Andrea, la sorella Marisa, nipoti e altri parenti. Era conosciuto come persona solare e disponibile. Eventuali offerte al CoRe di Reggio o all’Oncologia dell’ospedale di Guastalla.