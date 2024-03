Il bando sulle tipicità che mancava

Scadono oggi le iscrizioni al bando del Comune per la promozione di attività commerciali in centro. Un budget di 150mila euro (con un massimo di 20mila euro da assegnare a ciascuna impresa) per chi apra un nuovo punto di interesse nell’esagono. Verrà premiata, dicono, la "promozione dell’artigianato artistico e tradizionale, l’enogastronomia tipica della Regione con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali e la prevalente partecipazione femminile e giovanile". Chiare indicazioni che speriamo davvero possano servire a rianimare un esagono in affanno, specialmente in alcuni quadranti. Peccato non sia stato fatto altrettanto al Mercato Coperto.