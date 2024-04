Il bocciodromo ospita la sala biliardo

Nasce Val D’Enza Billiard, società per la gestione della nuova sala all’interno del bocciodromo. Commenta l’assessore Massimo Bellei: "Ottimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Alcuni santilariesi, grandi appassionati del gioco del biliardo a stecca, hanno realizzato il loro sogno: creare una nuova sala in un luogo ideale per la sua collocazione a pochi passi dalla Via Emilia, per far convergere gli appassionati anche da fuori del comune". La sala per giocare a "stecca" è stata inaugurata nei giorni scorsi e contestualmente è nata la società sportiva che la gestisce. La sala messa a disposizione è stata allestita con sei nuovi biliardi riscaldati, luci professionali e tribunette. Lo storico bocciodromo trova così un elemento di vitalità in più dopo l’inaugurazione, qualche mese fa, del campo da padel che attira tanti sportivi ogni giorno. La Billiard si è anche fatta carico della gestione del bar interno alla struttura. "In entrambi i casi - spiegano dal Comune - sono stati fondamentali sia l’apporto dei privati, che si sono fatti carico dell’investimento per la realizzazione degli impianti, che la grande disponibilità dei soci della Bocciofila Valdenza". "Siamo lieti di riscontrare ancora una volta la felice iniziativa di concittadini – aggiunge Bellei – In questo modo riusciamo insieme a creare comunità anche in luoghi, come il bocciodromo, che in altre realtà faticano ad attirare giovani". f.c.